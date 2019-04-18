КНДР просит заменить Помпео в переговорах: хотят более "зрелого"

Майк Помпео (фото - ЕРА)

Северная Корея призвала заменить госсекретаря США Майка Помпео в переговорах о денуклиаризации на "более осторожного и зрелого" переговорщика, обвинив американского дипломата в непонимании позиции Пхеньяна, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По мнению КНДР, из-за Помпео переговоры стали "запутанными". Там также утверждают, что, когда госсекретарь США "сует свой нос, переговоры между двумя странами идут безрезультатно".

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"Поэтому, даже в случае возможного возобновления диалога с США, я бы хотел, чтобы нашим коллегой по диалогу был не Помпео, а другой человек, более осторожный и зрелый в общении с нами", - заявил начальник департамента по вопросам США МИД КНДР Квон Йонг-ган.

Ранее сегодня сообщалось, что северокорейские военные испытали новое "тактическое оружие", которое может быть оснащено "мощной боеголовкой", а также обладает "особым режимом управляемого полета".