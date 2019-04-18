Северная Корея испытала новое "мощное тактическое оружие" - ЦТАК

Ким Чен Ын (фото - EPA)

Северокорейские военные испытали новое "тактическое оружие", которое может быть оснащено "мощной боеголовкой", а также обладает "особым режимом управляемого полета". Об этом сегодня, 18 апреля, написала ежедневная газета КНДР Нодон синмун - пропагандистское издание Трудовой партии Кореи.

Где был произведен запуск, не сообщается. Пока нет подтверждений этому из источников вне Северной Кореи.

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Как говорится в материале, отмашку на запуск дал местный диктатор Ким Чен Ын, который присутствовал на испытаниях.

Ранее вчера эксперты вашингтонского мозгового Центра стратегических и международных исследований, проанализировав спутниковые снимки, заявили об активности на ядерном полигоне Йонбён.

Власти КНДР год назад заявили, что прекращают ядерные испытания и тесты межконтинентальных баллистических ракет. В июне состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и Кима: они подписали некую декларацию о намерениях по денуклеаризации Корейского полуострова. Вторая их встреча состоялась в феврале 2019-го и закончилась ничем, после чего КНДР начала восстанавливать полигон Сохэ.