Северная Корея снова запустила две баллистические ракеты: видео

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Ракеты пролетели 250 километров и упали в море

Северная Корея ранним утром в среду, 31 июля, запустила две баллистические ракеты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Ракеты были выпущены с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье страны", - говорится в сообщении Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты пролетели 250 километров и упали в море. В Пхеньяне пока не подтвердили факт запуска.

По данным объединенного комитета, первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 по Киеву), второй в 05:27 (30 июля 23:27 по Киеву).

Министр обороны Японии Такэси Ивая подчеркнул, что если Северная Корея запустила баллистические ракеты, то это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

25 июля Северная Корея запустила в море с восточного побережья полуострова около города-порта Вонсан две ракеты меньшей дальности. 

Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.

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Теги: кндр, видео, баллистическая ракета
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