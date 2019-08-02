Северная Корея снова запустила неопознанные ракеты

ракеты EPA

В ночь на 2 августа КНДР запустила две неопознанных ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Об этом сообщает KBS World Radio со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Радио цитирует штаб, который заявляет, что: "Пуски были проведены ночью в 2:59 и 3:23 из района провинции Хамген-Намдо".

Ракеты пролетели примерно 220 км с максимальной скоростью 6,9 Маха, достигнув высоты 25 км.

Южнокорейские военные предполагают, что Северная Корея проводила испытания баллистических ракет малой дальности нового типа, но заявляют о необходимости дополнительного анализа.

Национальная служба разведки Южной Кореи не исключила возможности дополнительных запусков.

Предыдущий запуск ракет КНДР осуществила 31 июля.

1 августа в КНДР заявили, что испытали новый реактивный снаряд крупного калибра, который, по заявлением правительства Северной Кореи, "будет играть главную роль в наземной военной операции". Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал результаты испытания "весьма внушительными", и отметил, что попадание под прицел данного орудия станет "страшным мучением" для противника.

Смотрите также: Северная Корея снова запустила две баллистические ракеты: видео