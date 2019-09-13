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Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
13.09.2019, 07:33

Хотят встречи, по словам президента США, и в Пхеньяне

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с северокерейским лидером Ким Чен Ыном до конца 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Трамп хочет обсудить с Ыном вопрос снижения ядерного потенциала КНДР. По словам президента США, этой встречи желают и в Пхеньяне.

"Они (КНДР — ред.) бесспорно хотят встретиться. Я думаю, что это произойдет", — заявил президент США.

Американские политические аналитики считают, что отставка Джона Болтона с поста советника Трампа по нацбезопасности может "оживить" переговоры.

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