Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый доме больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации", - написал он.
Трамп сообщил, что попросил Болтона уйти в отставку и сегодня утром получил его согласие на это.
Президент США поблагодарил Болтона за работу и сказал, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.
Увольнение Болтона произошло на фоне сообщений о возникших в кабинете Трампа разногласиях по поводу отмены мирного плана по Афганистану и переговоров США с Талибаном в США.
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