Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Джон Болтон (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый доме больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации", - написал он.

Трамп сообщил, что попросил Болтона уйти в отставку и сегодня утром получил его согласие на это.

Президент США поблагодарил Болтона за работу и сказал, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Увольнение Болтона произошло на фоне сообщений о возникших в кабинете Трампа разногласиях по поводу отмены мирного плана по Афганистану и переговоров США с Талибаном в США.

8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Накануне вечером он опубликовал серию твитов о том, что срочно отменил подготовку к встрече, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.

2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном , по условиям которого американские войска должны были уйти из пяти военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

29 августа Трамп объявил, что американский контингент в Афганистане планируется сократить до 8600 человек, после чего будет решено, как действовать дальше.

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