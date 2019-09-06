В США требуют от Трампа ввести новые санкции против России

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Президент США Дональд Трамп должен ввести адресные санкции в соответствии с "актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" против отдельных лиц, ответственных "за грубые нарушения прав человека в России" во время акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении конгрессмена-демократа от штата Нью-Йорк Элиота Энгеля и республиканца от штата Техас Майкла Маккола, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Энгеля и Маккола, демонстрации и вызванная ими реакция Кремля служат еще одним доказательством того, что "российский народ устал от тиранических действий" президента РФ Владимира Путина.

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Конгрессмены убеждены, что российский лидер "ни перед чем не остановится и пойдет на крайние меры для подавления любого политического инакомыслия".

Авторы заявления призвали российские власти прекратить акты насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить неправомочно задержанных, снять с них обвинения, а также расследовать факты чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.

В Конгрессе США считают, что оппозиционные силы должны быть вправе выдвигать своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге 8 сентября.