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Лондон привязал "поправку Магнитского" к Brexit

Лондон привязал "поправку Магнитского" к Brexit - Фото
Доминик Рааб (фото - EPA)
11.08.2019, 23:29

После вступления в силу "поправки Магнитского" британские активы нарушителей прав человека будут заморожены

В Великобритании намерены задействовать "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, передает Deutsche Welle.

"Когда мы покинем ЕС и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях", - заявил Рааб, пояснив, что ранее ознакомился с опытом Канады в сфере применения Акта Магнитского.

Министр сказал, что после вступления в силу "поправки Магнитского" нарушители прав человека по всему миру столкнутся с последствиями своих действий, их активы в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещено въезжать на британскую территорию.

Он пообещал, что Соединенное королевство не будет служить безопасным убежищем тем, кто наживается на других людях и применяет пытки.

  • 1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и включила в него свой варинат "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях.
  • В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" - документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом.

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brexit акт магнитского Сергей магнитский Доминик Рааб
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