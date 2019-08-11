Лондон привязал "поправку Магнитского" к Brexit

Доминик Рааб (фото - EPA)

В Великобритании намерены задействовать "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, передает Deutsche Welle.

"Когда мы покинем ЕС и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях", - заявил Рааб, пояснив, что ранее ознакомился с опытом Канады в сфере применения Акта Магнитского.

Министр сказал, что после вступления в силу "поправки Магнитского" нарушители прав человека по всему миру столкнутся с последствиями своих действий, их активы в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещено въезжать на британскую территорию.

Он пообещал, что Соединенное королевство не будет служить безопасным убежищем тем, кто наживается на других людях и применяет пытки.

1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и включила в него свой варинат "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" - документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом.

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