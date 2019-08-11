Лондон привязал "поправку Магнитского" к Brexit

В Великобритании намерены задействовать "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, передает Deutsche Welle.
"Когда мы покинем ЕС и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях", - заявил Рааб, пояснив, что ранее ознакомился с опытом Канады в сфере применения Акта Магнитского.
Министр сказал, что после вступления в силу "поправки Магнитского" нарушители прав человека по всему миру столкнутся с последствиями своих действий, их активы в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещено въезжать на британскую территорию.
Он пообещал, что Соединенное королевство не будет служить безопасным убежищем тем, кто наживается на других людях и применяет пытки.
Читайте также: США пересмотрят роль прав человека в своей внешней политике