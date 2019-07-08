США пересмотрят роль прав человека в своей внешней политике

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о создании комиссии по правам человека, которая пересмотрит роль прав человека в американской внешней политике. Об этом сообщает Радио Свобода.

Комиссию из десяти человек возглавит бывший посол США в Ватикане и профессор юриспруденции из Гарвардского университета Мэри Энн Глендон.

Как сообщил Помпео, среди членов комиссии - эксперты по правам человека и активисты, представляющие весь политический спектр.

Правозащитные организации критикуют администрацию Трампа за то, что права человека не являются приоритетным направлением ее внешней политики. По мнению критиков, это показывает, что администрация готова закрывать глаза на нарушения прав человека в странах-союзниках - таких, как Саудовская Аравия, Бразилия и Египет.

Мэри Энн Глендон пообещала, что возглавляемая ею комиссия сделает все возможное, чтобы требования правозащитников нашли воплощение в политических решениях.

31 мая администрация Трампа ввела для просителей американской визы требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях, адреса электронной почти и предыдущие номера телефонов.

13 июня глава Белого дома сказал, что визы для поляков в скором времени будут отменены.