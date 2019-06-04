Для получения визы США нужно показать соцсети. Госдеп объяснился

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31 мая администрация президента США Дональда Трампа ввела для просителей американской визы требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях, адреса электронной почти и предыдущие номера телефонов. Госдепартамент назвал это усилением проверки, передает Голос Америки.

"Сбор дополнительной информации ужесточит проверку и процесс подтверждения идентичности заявителей”, - сказали в Госдепе.

Ранее такую проверку проходили в частности те, кто посещал страны с высоким уровнем терроризма. Теперь требование распространяется на просителей туристических, студенческих, рабочих и иммиграционных виз. Дипломатов и членов делегаций это не коснется.

Если указать ложную информацию или скрыть е, в выдаче визы могут отказать: "Поэтому в анкете нужно будет указать данные с любых соцсетей из списка, если вы использовали ее в течение последних пяти лет. Даже, если вы ими больше не пользуетесь".

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