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04.06.2019, 07:31

Для получения визы США нужно показать соцсети. Госдеп объяснился

Для получения визы США нужно показать соцсети. Госдеп объяснился - Фото
Фото: depositphotos.com

В консульствах будут проверять Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr, а также VK и Одноклассники

31 мая администрация президента США Дональда Трампа ввела для просителей американской визы требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях, адреса электронной почти и предыдущие номера телефонов. Госдепартамент назвал это усилением проверки, передает Голос Америки.

"Сбор дополнительной информации ужесточит проверку и процесс подтверждения идентичности заявителей”, - сказали в Госдепе.

Ранее такую проверку проходили в частности те, кто посещал страны с высоким уровнем терроризма. Теперь требование распространяется на просителей туристических, студенческих, рабочих и иммиграционных виз. Дипломатов и членов делегаций это не коснется.

Если указать ложную информацию или скрыть е, в выдаче визы могут отказать: "Поэтому в анкете нужно будет указать данные с любых соцсетей из списка, если вы использовали ее в течение последних пяти лет. Даже, если вы ими больше не пользуетесь".

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Теги: VK, виза США, госдеп сша, соцсеть, проверка, терроризм, одноклассники
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