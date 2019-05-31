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31.05.2019, 11:06

Украина договорилась о безвизе со страной, разделяющей два океана

Украина договорилась о безвизе со страной, разделяющей два океана - Фото
Здание в Коста-Рике (фото - pixabay.com)

Когда договоренность с Коста-Рикой в Центральной Америке будет оформлена письменно и вступит в действие, не уточняется

Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме. Об этом пишет в Facebook департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"На первых в истории двусторонних консультациях <...> достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", - сообщили в МИД.

В начале 2019 года в МИД сообщили, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. 15 февраля начался безвизовый режим между Украиной и Уругваем, а 8 мая Кабмин одобрил решение о подписании безвиза с Доминиканой.

На днях МИД сообщил, что Украина и Мексика - на финальном этапе переговоров по безвизу.

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Теги: безвизовый режим, МИД, виза, Коста-Рика
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