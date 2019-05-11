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11.05.2019, 20:09

Два года безвиза. Сколько украинцев съездили в ЕС

Два года безвиза. Сколько украинцев съездили в ЕС - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Представительство Украины в ЕС сообщило, сколько украинцев за почти два года воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом

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Сегодня, 11 мая, исполняется два года со дня, когда решили отменить визы для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Европейского Союза и Шенгенской зоны. С тех пор более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом, сообщает представительство Украины при ЕС в Facebook.

Уточняется, что заработал безвизовый режим через месяц – 11 июня.

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В целом, как уточняется, украинцы более 33 млн раз ездили в страны ЕС и Шенгенской зоны.

В апреле вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе допустила, что ЕС может приостановить безвизовый режим в случае нарушения Украиной обязательств по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и разрушения антикоррупционной инфраструктуры.

Однако глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что не видит угроз для действия безвизового режима с ЕС.

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Теги: безвизовый режим, евросоюз, безвиз
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