Украина на финише переговоров о безвизе с крупной страной Америки

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Украина и Мексика - на финальном этапе переговоров по внедрению безвизового режима. Об этом со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева пишет УНИАН.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики, - отметил дипломат.

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В начале 2019 года в МИД сообщили, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. 15 февраля начался безвизовый режим между Украиной и Уругваем, а 8 мая Кабмин одобрил решение о подписании безвиза с Доминикой.