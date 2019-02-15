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15.02.2019, 16:34

Еще одна страна ввела безвизовый режим для украинцев

Еще одна страна ввела безвизовый режим для украинцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Разрешенный срок пребывания без визы в Уругвае - 90 дней

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С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем, сообщает украинское посольство в Аргентине.

Украинцы смогут находиться в Уругвае без визы в течение 90 дней.

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Уточняется, что для безвизовой поездки необходим действующий загранпаспорт или удостоверение моряка, или удостоверение для возвращения в Украину (в случае потери паспорта).

18 января глава МИД Павел Климкин сообщил, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. 

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Теги: безвизовый режим, Украина, безвиз, Уругвай
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