Украина договаривается о безвизовом режиме с 22 странами - МИД

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Европейская правда.

"Сегодня абсолютно спокойно граждане Украины без виз могут ездить в 86 стран мира, из них в 34 нужен биомeтричний паспорт. Из других 112 государств в 54 - упрощенный въезд, это частичный безвиз - или электронная виза, или виза по прибытию. Еще в 58 государств нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях", - уточнил Климкин.

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Сейчас Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвизового режима с 22 странами. В ближайшее время начнутся переговоры еще с несколькими странами, отметил министр иностранных дел.

В начале года президент Петр Порошенко сообщил, что безвизовым режимом с Евросоюзом с момента его введения воспользовались 2 млн украинцев.

Украина поднялась на три позиции в так называемом рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley & Partners, заняв 41 место. В 2018 году Украина получила безвизовый доступ еще к 14 странам. Граждане страны без визы могут посетить 128 стран.