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03.01.2019, 09:45

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Президент Порошенко сообщил, что безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев

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Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 2 млн украинцев. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС!", - написал он.

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Порошенко также отметил, что на данный момент Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира.

Напомним, со 2 ноября между Украиной и Катаром отменены визы. Украинцы смогут с загранпаспортом приезжать в Катар без визы на срок не больше 90 дней за промежуток времени в 180 дней.

При этом паспорт может быть как биометрический, так и "обычный", но он должен действовать еще не меньше, чем полгода с даты въезда.

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Теги: безвизовый режим, петр порошенко
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