Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 2 млн украинцев. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.
"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС!", - написал он.
Порошенко также отметил, что на данный момент Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира.
Напомним, со 2 ноября между Украиной и Катаром отменены визы. Украинцы смогут с загранпаспортом приезжать в Катар без визы на срок не больше 90 дней за промежуток времени в 180 дней.
При этом паспорт может быть как биометрический, так и "обычный", но он должен действовать еще не меньше, чем полгода с даты въезда.