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13.06.2019, 15:07

Трамп cказал, жителям какой страны могут отменить визы США

Трамп cказал, жителям какой страны могут отменить визы США - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США отметил, что решение по этому делу будет принято в течение 90 дней

Президент США Дональд Трамп заявил что визы для поляков в скором времени будут отменены. Об этом сообщает Польское радио.

Он выразил надежду, что вскоре Польша присоединится к программе безвизового движения.

По его словам, для этого необходимо еще провести определенную работу. Отвечая на вопрос о сроке, когда это может произойти, Трамп сказал: "Мы все ближе. Польша является одной из стран, которых мы хотим (видеть, - ред,) в этой программе. Решение мы будем принимать в течение 90 дней".

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что он в этом деле - оптимист: "Я думаю, это первая американская администрация, которые отнеслась к этой проблеме серьезно и комплексно".

Он выразил надежду, что дело отмене виз будет урегулировано до конца первого срока правления президента Трампа, к концу следующего года.

31 мая администрация Трампа ввела для просителей американской визы требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях, адреса электронной почти и предыдущие номера телефонов. Госдепартамент назвал это усилением проверки,

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Теги: дональд трамп, польша, визы, анджей дуда
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