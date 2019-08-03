Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Москве силовики жестко задерживают протестующих: фото, видео

В Москве силовики жестко задерживают протестующих: фото, видео - Фото
Фото: ЕРА
03.08.2019, 16:45

Задерживают, в том числе, несковершеннолетних и журналистов

Сегодня в Москве на акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек. Об этом сообщает российское издание ОВД-Инфо.

По его информации, среди задержанных 21 несовершеннолетний, 6 журналистов и 2 иностранца.

Также силовики задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Тем временем Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за якобы отмывание денег.

В Москве четвертую неделю подряд проходят акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Москгордуму.

На прошлых выходных на акции протеста у здания мэрии Москвы задержали 1074 человека.

Евросоюз заявил, что Москва нарушает права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Напишите нам
Москва выборы оппозиция алексей навальный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 