В Москве силовики жестко задерживают протестующих: фото, видео

Сегодня в Москве на акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек. Об этом сообщает российское издание ОВД-Инфо.
По его информации, среди задержанных 21 несовершеннолетний, 6 журналистов и 2 иностранца.
Задержанного мужчину буквально выносят с Рождественского бульвара— Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019
Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1
Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/xMaxyS1jNj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Также силовики задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Тем временем Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за якобы отмывание денег.
В Москве четвертую неделю подряд проходят акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Москгордуму.
На прошлых выходных на акции протеста у здания мэрии Москвы задержали 1074 человека.
Евросоюз заявил, что Москва нарушает права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.