В Москве силовики жестко задерживают протестующих: фото, видео

Фото: ЕРА

Сегодня в Москве на акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек. Об этом сообщает российское издание ОВД-Инфо.

По его информации, среди задержанных 21 несовершеннолетний, 6 журналистов и 2 иностранца.

Задержанного мужчину буквально выносят с Рождественского бульвара



Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1 — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

Также силовики задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019

Тем временем Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за якобы отмывание денег.

В Москве четвертую неделю подряд проходят акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Москгордуму.

На прошлых выходных на акции протеста у здания мэрии Москвы задержали 1074 человека.

Евросоюз заявил, что Москва нарушает права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.