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Протесты в Москве. Более 1000 задержанных, избиения: фото, видео

Протесты в Москве. Более 1000 задержанных, избиения: фото, видео - Фото
Фото: ЕРА
27.07.2019, 23:06

Участники акции выступают за свободные выборы в Мосгордуму

В Москве на акции протеста у здания мэрии задержаны 1074 человека, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержаны они "за различные нарушения". "По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - сказано также в сообщении.

Многих оппозиционных политиков задержали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков.

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Москва акция протеста
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