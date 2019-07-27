Протесты в Москве. Более 1000 задержанных, избиения: фото, видео

Фото: ЕРА

В Москве на акции протеста у здания мэрии задержаны 1074 человека, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержаны они "за различные нарушения". "По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - сказано также в сообщении.

Опять задержания! Еще жестче!



Смотреть на это невыносимо, конечно. Просто невозможно на это смотреть. Москва, центр, сейчас pic.twitter.com/GLA1XSyAK2 — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Многих оппозиционных политиков задержали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков.

Обычная суббота. В Москве самый жаркий день за июль. Путин на батискафе погрузился на дно Финского залива. Тысячи людей вышли на Тверскую, чтобы протестовать против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (почти все кандидаты сейчас задержаны и еще 500 человек) pic.twitter.com/z1UKr3nCPi — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019