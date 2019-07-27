Акция протеста в Москве: более 400 задержанных

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В столице России у здания мэрии проходит акция за свободные выборы в Мосгордуму. Как пищет Медуза, на акции уже задержали 435 человек.

Полицейские применяют дубинки и электрошокеры.

Издание отмечает, что многих оппозиционных политиков страны-агрессора задержали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков.

Кроме того, полицейские в масках, ворвались в студию канала Навальный Live, который вел трансляцию с акции протеста. Трансляция была приостановлена, но вскоре возобновилась.

Всего в акции принимают участие 3500 человек. Она не была согласована городскими властями.

Массовые уличные выступления с таким требованием продолжаются с 14 июля. Из-за них Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.

24 июля полиция Москвы задержала оппозиционера Алексея Навального возле его дома. Навальный рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел на утреннюю пробежку.