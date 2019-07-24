Навальный: "Вышел на пробежку - был задержан ОМОНом"

Алексей Навальный

Полиция Москвы задержала российского оппозиционера Алексея Навального возле его дома. Об этом он сообщил в Instagram.

Навальный рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку.

Медуза уточняет, что сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. Политика задержали в день рождения его супруги Юлии.

В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал “политически мотивированными” задержания Навального. ЕСПЧ рассматривал случаи задержания Навального в период с 2012 по 2014 годы - тогда он участвовал в нескольких митингах и демонстрациях, после которых его обвинили в нарушении административного законодательства.

Навальный назвал решение суда “самым важным, чего они добились в ЕСПЧ за последние 15 лет”.

По словам оппозиционера, решение ЕСПЧ “имеет важнейшее значение” не только для него самого, а и для “огромного количества” людей в России, которых “ежедневно” арестовывают по схожим делам.