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В Евросоюзе отреагировали на массовые задержания в Москве

В Евросоюзе отреагировали на массовые задержания в Москве - Фото
Фото: pixabay.com
28.07.2019, 10:40

ЕС призвал Россию соблюдать международные обязательства во время местных выборов и гарантировать права на свободу выражения мнения

Задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", - подчеркнула она.

Евросоюз призывает власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре. 

Вчера, 27 июля, в Москве на акции протеста у здания мэрии задержали 1074 человека. Силовики избивали демонстрантов.

Многих оппозиционных политиков задержали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков.

Участники акции выступали за свободные выборы в Мосгордуму. Всего собралось около 4000 человек.

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Москва протест задержание Майя Косьянчич
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