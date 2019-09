Пробки 300 км. Париж парализовали протесты - фото

В Париже прошли массовые протесты работников транспортной сферы, которые бастовали против пенсионной реформы. В городе образовались пробки, протяженность которых в целом составила почти 300 километров. Об этом сообщает The Local.

Как сообщает издание, забастовка была самой крупной, начиная с 2007 года.

10 из 16 линий парижского метро были закрыты целый день, остальные работали только в часы пик.

Также работу прекратили региональные железнодорожные линии.

Издание сообщило, что транспортная система французской столицы вернулась к нормальному графику работы только с утра 14 сентября.

Buses in Paris like the Metro trains are packed to the rafters this morning. You will struggle to get on. We fully recommend walking everyone.m, if you can. It's set to be a beautiful day too.#greveratp #parisstrike pic.twitter.com/iKxVtRNXWo