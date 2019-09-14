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Пробки 300 км. Париж парализовали протесты - фото

Пробки 300 км. Париж парализовали протесты - фото - Фото
Фото: EPA/IAN LANGSDON
14.09.2019, 08:14

Члены профсоюзов протестовали против пенсионной реформы

В Париже прошли массовые протесты работников транспортной сферы, которые бастовали против пенсионной реформы. В городе образовались пробки, протяженность которых в целом составила почти 300 километров. Об этом сообщает The Local

Как сообщает издание, забастовка была самой крупной, начиная с 2007 года. 

10 из 16 линий парижского метро были закрыты целый день, остальные работали только в часы пик. 

Также работу прекратили региональные железнодорожные линии.

Издание сообщило, что транспортная система французской столицы вернулась к нормальному графику работы только с утра 14 сентября. 

Причиной протестов стала анонсированная правительством Франции крупная пенсионная реформа, которой предлагается объединить 42 различных пенсионных системы в единую, основывающуюся на баллах. 

Три крупнейших профсоюза Франции призвали к забастовке против этой реформы. 

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