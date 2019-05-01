В Париже полиция применила газ против демонстрантов: видео

Французская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в масках в центре Парижа, где тысячи людей вышли ежегодный майский митинг, в этот раз в знак протеста против политики президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые протестующие в капюшонах и желтых жилетах в ответ бросали в полицию различные предметы, отмечает корреспондент агентства.

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Несколько человек получили легкие ранения.

Французская полиция предупредила во вторник, что на демонстрации могут быть столкновения с анархистскими группировками, известными как Черный блок.

Около 7400 полицейских были развернуты в Париже, они произвели около 200 задержаний.

По словам корреспондента AFP, на бульваре Монпарнас активисты Черного блока бросали бутылки и другие предметы в полицию, которая стреляла в ответ слезоточивым газом и гранатами с травмирующими элементами.

26 апреля Макрон в ответ на продолжающиеся уже более пяти месяцев протесты "желтых жилетов" обещал снизить налоги и оказать помощь пенсионерам.