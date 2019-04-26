Протесты "желтых жилетов": Макрон заявил об уступках

Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на продолжающиеся уже более пяти месяцев протесты "желтых жилетов" обещал снизить налоги и оказать помощь пенсионерам. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Налоги будут значительно снижены, объявил он, выступая вечером в четверг, 25 апреля, с телеобращением к народу по итогам двухмесячных общенациональных дебатов. Макрон, однако, предупредил, что он не свернет с пути реформ.

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По словам президента, от снижения налогов выиграют в первую очередь представители среднего класса. «Именно эти люди составляют основу электората Макрона», - уточняет агентство AFP.

Президент также сообщил, что в 2020 году будет рассмотрен вопрос о возвращении налога на имущество, который его правительство практически отменило. Участники социальных протестов обвиняют Макрона в том, что он является "президентом богатых".

В качестве еще одной меры Макрон обещал облегчить проведение референдумов, предупредив, однако, что юридически обязывающие опросы по швейцарской модели "поставят под вопрос представительную демократию".

Президент объявил также о намерении отказаться от запланированного закрытия школ и больниц в провинции до конца своего срока на посту главы государства в 2022 году.

Макрон признал, что участники протестов выдвигают обоснованные требования. В стране повсеместно укоренилось ощущение "несправедливости" и "пренебрежения" к нуждам людей, констатировал он, признав, что и сам временами действовал несправедливо, о чем сейчас сожалеет.

В начале ноября 2018 года во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент Эмманюэль Макрон пошел на попятную.