Протесты в Гонконге. Полиция впервые стреляла боевыми: видео

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Сокурсник раненого студента сказал BBC, что его травмы не опасны для жизни

Активист, участвовавший в антиправительственных акциях протеста в Гонконге, был ранен в грудь полицейским, который вперые за время столкновений использовал боевое оружие. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел, когда тысячи людей вышли на протест в день празднования 70-й годовщины основания Китайской народной республики.

Ранее во время демонстраций в Гонконге многие люди были ранены, но полиция стреляла в них резиновыми пулями, сегодня - первый случай ранения из боевого оружия.

Отмечается, что видеозаписи инцидента со стрельбой показывают столкновения полиции и демонстрантов.

Другое видео показывает раненого человека, лежащего на земле со словами, которого осматривает полицейский.

Сокурсник раненого студента сказал BBC, что его травмы не опасны для жизни.

"Мы чувствовали себя ужасно, когда увидели, как он страдает на видео", - сказал он, добавив, что сокурсники намерены собрать деньги, чтобы помочь раненому.

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Теги: гонконг, протесты
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