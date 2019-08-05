Власти - протестующим в Гонконге: "Толкаете к опасному краю"

В Гонконге продолжаются антиправительственные митинги. Власти заявили, что такой бурный протест подталкивает город к "чрезвычайно опасному краю", сообщает Reuters.

Протестующие заблокировали основные дороги, выезд поездов с вокзала. Вновь перекрыт тоннель, который соединяет Гонконг с Коулуном.

Работники аэропорта устроили забастовку, из-за чего отменено более 200 рейсов на данный момент.

Вчера, 4 августа, полиция арестовала 44 человека и применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих. Однако они заявили, что продолжат акцию протеста в виде блокирования города и сегодня.

Протестное движение началось в апреле: его вызвал закон об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Сотни жителей Гонконга опасаются политических преследований со стороны коммунистического КНР.

С середины июня протесты усилились и стали более частыми. Люди перекрывают дороги и блокируют госучреждения. Акции все чаще стали перерастать в ожесточенные столкновения с полицией.

Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкую реакцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. В начале июля демонстрантами был захвачен местный парламент.