Власти Гонконга приостановили скандальный закон об экстрадиции

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Правительство Гонконга приостановило закон, согласно которому жителей Гонконга смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.Об этом сообщает BBC.

Представители властей также заявили о том, что сожалеют, что недостатки в их работе вызвали противоречия.

Этот закон стал причиной массовых протестов.

12 июня в Гонконге полиция применила травматическое оружие и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против нового законопроекта об экстрадиции.

Протестующие блокировали ключевые дороги вокруг правительственных зданий, а также бросали камни в полицию.