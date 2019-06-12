В Гонконге полиция применила оружие против демонстрантов: видео

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Полиция использует резиновые пули и газ. Ранены уже 22 человека

В Гонконге полиция применила травматическое оружие и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против нового законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Протестующие блокировали ключевые дороги вокруг правительственных зданий, а также бросали камни в полицию.

Правительство все еще поддерживает законопроект, который разрешит экстрадицию на материковый Китай. Ожидается, что окончательное голосование пройдет 20 июня.

В результате столкновений с полицией 22 человека получили ранения.

Изначально протесты в Гонконге были мирными, но в среду ситуация обострилась.

Китай выразил "твердую поддержку" законопроекту об экстрадиции. Вместе с тем представитель МИД Китая назвал фейковыми сообщения о том, что силы безопасности с материка могут быть отправлены в Гонконг.

В полиции говорят, что у них "нет другого выбора", кроме как использовать оружие, чтобы не дать протестующим прорвать оборонительные рубежи.

Если документ будет принят, жителей Гонконга смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

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Теги: Китай, экстрадиция, демонстрация, гонконг
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