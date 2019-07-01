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01.07.2019, 17:47

В Гонконге протестующие захватили здание парламента: фото, видео

В Гонконге протестующие захватили здание парламента: фото, видео - Фото
Фото: ЕРА

Ранее полиция предупреждала, что применит силу, если протестующие попытаются ворваться в здание парламента

В Гонконге протестующие ворвались в здание парламента и заняли помещение Законодательного совета. Об этом сообщает ВВС.

Сотни людей вошли в здание, расписали стены политическими лозунгами и заняли центральную законодательную палату.

Ранее полиция предупреждала, что применит силу, если протестующие попытаются ворваться в здание парламента.

Согласно сообщению, внутри здания один протестующий разбрызгал черную краску на эмблему Гонконга, а другой размахивал старым колониальным флагом, на котором изображен флаг Соединенного Королевства.

Изначально протесты в Гонконге начались из-за нового закона об экстрадиции. 12 июня полиция применила против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.

В конце концов, акции протеста заставили правительство извиниться и приостановить введение в действие закона об экстрадиции.

Тем не менее, многие протестующие заявили, что не отступят, пока документ не будет полностью отменен.

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Теги: Великобритания, парламент, протест, гонконг
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