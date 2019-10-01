70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео

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Парад прошел на фоне продолжающихся массовых протестов в Гонконге

Сегодня, 1 октября, в Пекине по случаю 70-летия КНР власти провели крупнейший в современной истории страны военный парад. Трансляцию масштабного мероприятия вел местный канал CGTN.

Парад принимал президент Китая Си Цзиньпин: его везли на лимузине "Красное знамя".

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На площади Тяньанмэнь побывали около 15 000 военных, 580 танков, множество единиц другой техники, в том числе пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести ядерные заряды

Кроме того, в торжествах было задействовано более 150 военных самолетов и вертолетов.

Запись всего парада (более трех часов) доступна здесь.

Видео: CGTN

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Теги: военный парад
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