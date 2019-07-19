Шефир назвал военный парад популизмом: Хорош для стран вроде РФ

Сергей Шефир (скриншот видео)

Отказ Офиса президента от проведения военного парада на День независимости Украины - это, "может, было эмоционально" со стороны главы государства Владимира Зеленского. Об этом его первый помощник Сергей Шефир сообщил Левому берегу.

Чиновник ОПУ говорит, что у него "засели в голове воспоминания" об Иловайской трагедии, и тогда он "слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт".

"Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - сказал Шефир.

Читайте мнение: Украине нужен военный парад

Отвечая на реплику журналиста, что Иловайск случился "явно не потому, что туда с парада силы не успели перекинуть", и для многих парад - это "акт демонстрации силы; подтверждения того, что армия - наша гордость, слава, честь", он пообещал, что День независимости отметят.

"Сейчас думаем про какую-то альтернативу. <...> Я считаю, что парад как демонстрация силы хорош для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям. <...> Мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО", - сказал Шефир.

Напомним, АТО на востоке закончилась 30 апреля 2018 года. Противостояние агрессору было переформатировано в операцию объединенных сил (ООС).

Читайте также: Хомчак: На первой встрече Зеленский сразу же спросил об Иловайске