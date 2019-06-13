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13.06.2019, 11:34

Хомчак: На первой встрече Зеленский сразу же спросил об Иловайске

Хомчак: На первой встрече Зеленский сразу же спросил об Иловайске - Фото
Руслан Хомчак и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Много рассказать об Иловайске начальник Генштаба пока не может: расследуется уголовное дело, и следователям, говорит он, "рассказал все, что знал"

Незадолго до своего назначения нынешний начальник Генштаба Руслан Хомчак разговаривал о трагедии Иловайска с президентом Владимиром Зеленским, который "интересовался деталями". Об этом он рассказал BBC News Україна.

"На первой нашей встрече президент в первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий. Поэтому у нас была доверительная беседа. Я думаю, он должен был принять решение, и в голове, наверное, что-то не складывалось", - сказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, бойцы под Иловайском вели себя героически, "как и положено украинским воинам", и если бы этого не было, сегодня линия разграничения "была бы далеко на западе".

"Когда враг понял, что никто не сдастся, а воюет до последнего, это наталкивает его отказаться от дальнейших действий", - пояснил Хомчак.

НГШ говорит, что знает об Иловайске "больше всех", так как был руководителем операции и видел ситуацию не на уровне бойца, командира роты или взвода, а на уровне генерала, который полностью владеет ситуацией, держал связь с Киевом, общался с подразделениями и принимал решения.

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В 2018 году на то время НГШ Муженко рассказал о действиях Хомчака во время Иловайска, а также рассказал, как отмели другие варианты выхода из Иловайска.

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны. 29 августа оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Погибли не менее 36 гражданских, разрушено около 600 домов. Несмотря на вероломство врага и превосходство в силе, силы АТО дали бой, уничтожив немало оккупантов и техники.

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Теги: война в донбассе, иловайск, руслан хомчак
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