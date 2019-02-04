Фильм Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна появился в Сети: видео

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60-минутная картина размещена на Youtube-канале Генштаба ВСУ

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своем канале в Youtube 60-минутный фильм "Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна".

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23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

Несмотря на вероломство россиян, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.

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Теги: иловайск, Донбасс, война, фильм, кино, Донбасс
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