Фильм Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна появился в Сети: видео

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своем канале в Youtube 60-минутный фильм "Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна".
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23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны.
29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.
Несмотря на вероломство россиян, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.
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