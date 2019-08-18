Протесты в Гонконге: на улицы вышли 1,7 миллиона человек - видео

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Уже одиннадцатые выходные подряд в Гонконге проводятся демонстрации

Сегодня, 18 августа, на акцию протеста против властей в Гонконге пришли около 1,7 млн человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным полиции, на демонстрацию пришли 128 000 человек.

Власти разрешили провести акцию протеста в парке Виктории, но демонстранты прошли и по городским улицам.

В Гонконге идет сильный дождь, но это не остановило людей.

Уже одиннадцатые выходные подряд в Гонконге проводятся демонстрации.

Акции начинались как мирные протесты против законопроекта об экстрадиции, допускающего выдачу подозреваемых в уголовных преступлениях материковому Китаю, где суд над ними проходил бы в непрозрачной правовой системе. С тех пор протесты переросли в движение за демократические реформы.

В целом протесты носят мирный характер, но иногда происходят столкновения активистов с полицией.

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Теги: гонконг, протесты
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