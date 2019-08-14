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США предостерегают Китай от повторения бойни на Тяньаньмэнь

США предостерегают Китай от повторения бойни на Тяньаньмэнь - Фото
США (фото - pixabay.com)
14.08.2019, 21:29

В Госдепе заявили, что демонстрации в Гонконге отражают "законные опасения по поводу разрушения автономии Гонконга"

Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" передвижением войск Китая вдоль границы с Гонконгом. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь Госдепартамента США, сообщает Reuters.

Она отметила, что для правительства Гонконга важно соблюдать "свободу слова и мирных собраний", а для Пекина - выполнять свои обязательства по предоставлению Гонконгу высокой степени автономии.

Пресс-секретарь Госдепа заявила, что демонстрации в Гонконге отражают "законные опасения по поводу разрушения автономии Гонконга" и добавила, что "продолжающееся разрушение автономии Гонконга ставит под угрозу его давно установленный особый статус в международных делах".

Закон США 1992 года предоставляет Гонконгу преференциальный режим в вопросах торговли и экономики по сравнению с Китаем.

Вчера сенатор США Кори Гарднер заявил, что администрация Трампа "должна дать понять Пекину, что любые репрессии в Гонконге будут иметь серьезные последствия для Китая, включая введение санкций США".

Сегодня глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель выразил опасение, что через 30 лет после кровавой расправы на площади Тяньаньмэнь Китай может снова рассмотреть возможность жестокого подавления мирных протестов.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом.

Сегодня, 14 августа, Китай отказался пропустить в порт Гонконга два американских военных корабля.

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Китай дональд трамп гонконг
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