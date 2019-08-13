Трамп: Китай стягивает войска к границе с Гонконгом

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом. Об этом он написал в Twitter.

"Наша разведка доложила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности"- написал Трамп.

Как отмечает Reuters, пока непонятно, имел ли в виду президент США новые передвижения войск или те, о которых ранее сообщали СМИ.

"В Гонконге очень сложная ситуация, очень сложная", - заявил Трамп журналистам ранее во время визита в Морристаун, штат Нью-Джерси. "Посмотрим, что получится", - добавил он.

Тем временем Госдепартамент США заявил, что во вторник госсекретарь США Майк Помпео и главный китайский дипломат Ян Цзечи "провели расширенный обмен мнениями об отношениях США и Китая".

С середины июня в Гонконге усилились протесты против нового закона об экстрадиции. Люди перекрывают дороги и блокируют госучреждения. Акции все чаще стали перерастать в ожесточенные столкновения с полицией.

Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкую реакцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. В начале июля демонстрантами был захвачен местный парламент.