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Китай не пустил военные корабли США в порт Гонконга

Китай не пустил военные корабли США в порт Гонконга - Фото
Американский ракетный крейсер Lake Erie (фото - ЕРА)
14.08.2019, 14:25

В МИД КНР отказались назвать причину такого решения

Китай отказался пропустить в порт Гонконга два американских военных корабля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на командующего Тихоокеанским флотом США Нейта Кристенсена.

По его словам, китайское правительство отказало в разрешении посетить порт Гонконга ракетному крейсеру Lake Erie и десантному кораблю Green Bay.

"ВМС США имеют большой опыт успешных визитов в порт Гонконга, и мы ожидаем, что они продолжатся", - сказал Кристенсен.

Он не смог назвать причину такого решения Китая и посоветовал обратиться в МИД КНР.

Там заявили, что Китай всегда одобрял посещение портов американскими военными кораблями "в каждом конкретном случае на основе принципов суверенитета и конкретной ситуации", не уточняя, почему сейчас кораблям США было отказано в доступе в порт Гонконга.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом.

С середины июня в Гонконге усилились протесты против нового закона об экстрадиции. Люди перекрывают дороги и блокируют госучреждения. Акции все чаще стали перерастать в ожесточенные столкновения с полицией.

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Китай США флот гонконг
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