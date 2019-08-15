Китай стянул войска к границе Гонконга: видео, спутниковый снимок

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Появились спутниковые снимки и видео китайских вооруженных сил, стоящих в нескольких километрах от границы Гонконга

Видео военной техники Народной вооруженной полиции Китая в Шэньчжэне, на границе с Гонконгом, опубликовал телеканал  CGTN.

Военизированные формирования расположены на территории городского спортивного центра, передает CNN, появились спутниковые фотографии грузовиков, занявших стадион.

Народная вооруженная полиция – это военизированная сила численностью 1,5 млн человек, которую правительство КНР регулярно разворачивает для подавления протестов по всей стране. Ее сотрудник  рассказал журналисту CNN, что военизированные силы прибыли в Шэньчжэнь "по временному назначению".

Протесты в Гонконге продолжаются с марта, жители протестуют против возможного принятия закона об экстрадиции в Китай.

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Теги: Китай, гонконг
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