Тысячи протестующих в Ираке. Посольство США эвакуировано - видео

Посол США в Ираке и остальные сотрудники посольства в Багдаде были эвакуированы, поскольку тысячи демонстрантов и боевиков ополчения протестовали у стен посольства против воздушных ударов США в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие бросали камни в ворота, другие скандировали "Нет Америке! Нет Трампу!" Иракский спецназ был развернут у главных ворот, чтобы не дать проникнуть в посольство. Силы безопасности используют слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В воскресенье самолеты США атаковали базы, принадлежащие поддерживаемым Ираном ополченцам из шиитской группировки Катаиб Хезболла, действующей на территории Ирака. Это было ответом на убийство гражданина США в результате ракетного обстрела военной базы. Катаиб Хезболла - одна из самых маленьких, но наиболее мощных группировок, поддерживаемых Ираном. Флаги группировки были вывешены на заборе, окружающем посольство.

28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.

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