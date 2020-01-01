Иран ответил США: Мы готовы нанести ответный удар

Аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Об этом сообщается в Twitter Хаменеи.

"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил он.

Также сегодня, 1 января, в МИД Ирана вызвали поверенного в делах в Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников.

"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности", - говорится в заявлении иранского ведомства.

28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.

29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.

31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters , они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает.

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