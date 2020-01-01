Иран ответил США: Мы готовы нанести ответный удар

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Об этом сообщается в Twitter Хаменеи.
"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил он.
Также сегодня, 1 января, в МИД Ирана вызвали поверенного в делах в Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников.
"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности", - говорится в заявлении иранского ведомства.
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