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Иран ответил США: Мы готовы нанести ответный удар

Иран ответил США: Мы готовы нанести ответный удар - Фото
Аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)
01.01.2020, 17:29

Тегеран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Об этом сообщается в Twitter Хаменеи.

"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил он.

Также сегодня, 1 января, в МИД Ирана вызвали поверенного в делах в Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников.

"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности", - говорится в заявлении иранского ведомства.

  • 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.
  • 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.
  • 31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
  • Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает.

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Иран али хаменеи
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