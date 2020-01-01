Атака на посольство. США направляют в Ирак дополнительные войска

Армия США (фото - army.mil)

США в ближайшие дни направят в Ирак около 750 военных после нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, развертывание является "надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам".

28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.

были выпущены 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.

31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны. Президент США Доанльд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает, передает Reuters.

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