Атака на посольство. США направляют в Ирак дополнительные войска

США в ближайшие дни направят в Ирак около 750 военных после нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер.
По его словам, развертывание является "надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам".
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28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.
- 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.
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31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
- Президент США Доанльд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает, передает Reuters.
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