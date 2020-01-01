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Атака на посольство. США направляют в Ирак дополнительные войска

Атака на посольство. США направляют в Ирак дополнительные войска - Фото
Армия США (фото - army.mil)
01.01.2020, 11:15

Контингент будет развернут в регионе в течение ближайших дней

США в ближайшие дни направят в Ирак около 750 военных после нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, развертывание является "надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам".

  • 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.
  • 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.
  • 31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
  • Президент США Доанльд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает, передает Reuters.

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пентагон армия США ирак Посольство США контингент Марк Эспер
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