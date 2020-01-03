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Убийство генерала. Иран обещает отомстить США

Убийство генерала. Иран обещает отомстить США - Фото
Армия Ирана (Иллюстративное фото: EPA)
03.01.2020, 08:21

По словам главы МИД Ирана, сопротивление в регионе только возрастет после "опасной и глупой эскалации"

Иран будет мстить США за убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом написал в Twitter секретарь Совета политической целесообразности Мохсен Резайи, передает Reuters.

"Он присоединился к своим братьям-мученикам, а мы будем решительно мстить Америке", - написал он.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф назвал американских военных "террористическими силами," заявив, что "их жестокость" приведет к "чрезвычайно опасной и глупой эскалации", которая только "усилит сопротивление" в регионе. Он считает, что США понесут ответственность "за последствия разбойного политического авантюризма".

Глава Госдепа США Майкл Помпео наоборот заявил, что иракцы радуются убийству Сулеймани.

"Иракцы танцуют на улицах во имя свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", - написал он.

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