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15.05.2019, 10:25

Иран официально начал выход из ядерной сделки

Иран официально начал выход из ядерной сделки - Фото
Фото: Pixabay

Власти Ирана официально прекратили выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года

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Иран по распоряжению Совета национальной безопасности страны официально прекратил выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года. Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе Тегеран уведомил Великобританию, Германию, Китай, Францию, а также Россию о своем решении прекратить выполнение ряда обязательств.

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В соответствии со сделкой Ирану было разрешено производить низкообогащенный уран в пределах 300 кг и тяжелую воду с запасом около 130 тонн. Избыточное количество страна могла отправить за рубеж для хранения или продажи.

Власти Ирана предупредили страны, к которым обратились, что если те защитят экономику Ирана от санкций США в течение 60 дней, Тегеран начнет обогащать уран на более высоком уровне. Евросоюз и министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании заявили, что все еще придерживаются сделки, но отвергают ультиматумы иранских властей.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США о еще одной ядерной сделке.

США из ядерной сделки вышли 8 мая 2018 года.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Иран мобилизовал все свои ресурсы для продажи нефти на "сером рынке" для обхода санкций Штатов.

В прошлом месяце источник в Белом доме сказал, что правительство США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана.

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Теги: Иран, ядерное оружие, ядерная сделка
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