Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 15:06

Иран: Готовы к чему угодно, а США себе войну не могут позволить

Иран: Готовы к чему угодно, а США себе войну не могут позволить - Фото
На антиамериканских демонстрациях в Иране (фото - ЕРА)

Пригрозив Америке, высокопоставленный чиновник Ирана подчеркнул, что его страна "не хочет войны". Ранее то же самое заявили и военные США

Реклама
Реклама

Иран готов к любому сценарию противостояния с Соединенными Штатами - "от конфронтации до дипломатии", а вот Вашингтон не может позволить себе еще одну войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил сегодня Reuters топ-чиновник из Тегерана.

По словам пожелавшего остаться анонимным собеседника агентства, любой межнациональный вооруженный конфликт в регионе "будет иметь немыслимые последствия".

Реклама

В последние недели США направили в район Персидского залива дополнительные войска и силы, включая авианосец "Авраам Линкольн", бомбардировщики B-52 и противоракетные системы Patriot. Как считают в Белом доме, это продемонстрирует Тегерану серьезность намерений Америки по сдерживанию иранского режима.

Как отмечает агентство, напряженность в заливе обострилась после загадочных атак на саудовские танкеры и другие суда у побережья ОАЭ и нападений беспилотников на нефтеперекачивающие станции в самой Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что за этими атаками в СА якобы стоят проиранские повстанцы-хуситы из Йемена.

Вчера в Белом доме опровергли планы отправки 120 000 военных в регион, а сегодня Иран официально начал выход из ядерной сделки, и вот чем это может обернуться.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Иран, угроза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 