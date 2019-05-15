Иран: Готовы к чему угодно, а США себе войну не могут позволить

На антиамериканских демонстрациях в Иране (фото - ЕРА)

Иран готов к любому сценарию противостояния с Соединенными Штатами - "от конфронтации до дипломатии", а вот Вашингтон не может позволить себе еще одну войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил сегодня Reuters топ-чиновник из Тегерана.

По словам пожелавшего остаться анонимным собеседника агентства, любой межнациональный вооруженный конфликт в регионе "будет иметь немыслимые последствия".

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В последние недели США направили в район Персидского залива дополнительные войска и силы, включая авианосец "Авраам Линкольн", бомбардировщики B-52 и противоракетные системы Patriot. Как считают в Белом доме, это продемонстрирует Тегерану серьезность намерений Америки по сдерживанию иранского режима.

Как отмечает агентство, напряженность в заливе обострилась после загадочных атак на саудовские танкеры и другие суда у побережья ОАЭ и нападений беспилотников на нефтеперекачивающие станции в самой Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что за этими атаками в СА якобы стоят проиранские повстанцы-хуситы из Йемена.

Вчера в Белом доме опровергли планы отправки 120 000 военных в регион, а сегодня Иран официально начал выход из ядерной сделки, и вот чем это может обернуться.