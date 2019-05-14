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14.05.2019, 19:49

Трамп опроверг план отправки 120 000 военных против Ирана

Трамп опроверг план отправки 120 000 военных против Ирана - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США сказал, что если бы решился на это, то отправил бы больше военных

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Президент США Дональд Трамп опроверг информацию из статьи New York Times о том, что официальные лица США обсуждали план отправки до 120 000 военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что это фейковые новости. Могу ли я это сделать? Абсолютно. Но мы не планировали этого. Надеюсь, нам не придется планировать это. И если бы мы это сделали, мы бы послали больше солдат" - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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New York Times написала, что обновленные планы администрации Трампа предусматривают возможность отправки на Ближний Восток 120-тысячного военного контингента.

На встрече с топ-советниками по нацбезопасности, которая прошла 9 мая, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан якобы показал новые планы на тот случай, если Иран все-таки атакует американские силы в Персидском заливе или ускорит разработку ядерного оружия.

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Теги: дональд трамп, Иран, армия, Ближний Восток
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