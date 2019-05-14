120000 военных США против Ирана: NYT рассказали о "плане Болтона"

Фото: army.mil

Обновленные планы администрации президента США Дональда Трампа предусматривают возможность отправки на Ближний Восток 120-тысячного военного контингента. Цель - выполнение стратегии сдерживание Ирана, пишет со ссылкой на источники в Белом доме The New York Times.

На встрече с топ-советниками по нацбезопасности, которая прошла 9 мая, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан показал новые планы на тот случай, если Иран все-таки атакует американские силы в Персидском заливе или ускорит разработку ядерного оружия.

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Ревизия планов была заказана "ястребами" администрации во главе с советником Джоном Болтоном.

Как уточняет NYT, неизвестно, в курсе ли сам Трамп о таких планах, и если да, то насколько вовлечен в них. "Крайне сомнительно, что Трамп, который стремился вывести войска США из Афганистана и Сирии, отправит так много американских военных обратно на Ближний Восток", - подчеркивает издание.

Масштаб нового плана по Ирану "шокировал тех", кто был в него посвящен, пишет NYТ, поскольку 120 000 солдат - это уже почти контингент армии США, который вторгся в Ирак в 2003 году.

Прошлый глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет NYT, противостоял призывам Болтона ударить по "символическим" военным объектам в Иране после того, как прошлой осенью проиранские боевики выстрелили из миномета по пустой территории посольства США в Багдаде. По мнению Мэттиса, было бы неразумно устраивать войну из-за незначительного инцидента.