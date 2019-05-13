В Персидском заливе диверсанты атаковали нефтетанкеры - Reuters

Фото: ЕРА

Два нефтетанкера Саудовской Аравии подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил министр энергетики саудитов Халид аль-Фалих, пишет Reuters.

Официальный Эр-Рияд заявил, что это нападение - попытка "подорвать надежность мировых поставок нефти".

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Вчера СМИ ОАЭ писали, что атаки неизвестных злоумышленников были предприняты против четырех торговых судов рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива. Детали происшествия не уточнялись: известно лишь, что никто не пострадал.

Саудовские источники утверждают, что на одно из двух судов СА напали по пути в порт Рас-Таннура, где на него должны были загрузить нефть для поставки клиентам Saudi Aramco в США.

Торговые и судоходные источники определили, что эти морские грузовики принадлежат Бахрейну: один - танкер для перевозки очень больших грузов (VLCC) Amjad, второй - нефтетанкер Al Marzoqah.

В МИД Ирана назвали инциденты "тревожными и жуткими", попросив соседей по заливу провести расследование.