Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 11:27

В Персидском заливе диверсанты атаковали нефтетанкеры - Reuters

В Персидском заливе диверсанты атаковали нефтетанкеры - Reuters - Фото
Фото: ЕРА

Атака не привела к разливу нефти, но "нанесла существенный урон конструкции судов": по крайней мере два судна имеют дыры в бортах от некоего оружия

Реклама
Реклама

Два нефтетанкера Саудовской Аравии подверглись диверсионной атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил министр энергетики саудитов Халид аль-Фалих, пишет Reuters.

Официальный Эр-Рияд заявил, что это нападение - попытка "подорвать надежность мировых поставок нефти".

Реклама

Вчера СМИ ОАЭ писали, что атаки неизвестных злоумышленников были предприняты против четырех торговых судов рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива. Детали происшествия не уточнялись: известно лишь, что никто не пострадал.

Саудовские источники утверждают, что на одно из двух судов СА напали по пути в порт Рас-Таннура, где на него должны были загрузить нефть для поставки клиентам Saudi Aramco в США.

Торговые и судоходные источники определили, что эти морские грузовики принадлежат Бахрейну: один - танкер для перевозки очень больших грузов (VLCC) Amjad, второй - нефтетанкер Al Marzoqah.

В МИД Ирана назвали инциденты "тревожными и жуткими", попросив соседей по заливу провести расследование.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нефть, нападение, оаэ, саудовская аравия, атака, танкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 