Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США ввели санкции против России и трех стран за помощь ракетной программе Ирана

США ввели санкции против России и трех стран за помощь ракетной программе Ирана - Фото
Майкл Помпео (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
25.02.2020, 23:50

В США объявили о введении санкций против физических лиц и компаний из России, Китая, Ирака и Турции, причастных к иранской ракетной программе

В США объявили о введении санкций против более десятка физических лиц и компаний из Китая, Ирака, России и Турции, причастных к иранской программе создания баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 юридических и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с Актом о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии", – заявил Помпео.

Глава Госдепа отметил недопустимость поддержки иностранными компаниями и отдельными лицами разработок ракетных технологий в Иране.

Сообщается, что указанные ограничения вводятся на два года.

"Введение санкций согласуется с нашими усилиями, направленными на использование всех доступных мер для предотвращения развития ракетных возможностей Ирана", - подчеркнул госсекретарь США.

  • 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
  • 7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.
  • 16 января Рухани сказал, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была заключена ядерная сделка.
  • 22 января Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет.

Читайте также: Выход США из ядерной сделки с Ираном: мотивы и последствия

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Майкл Помпео Иран ядерное оружие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 