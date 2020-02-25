США ввели санкции против России и трех стран за помощь ракетной программе Ирана

Майкл Помпео (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

В США объявили о введении санкций против более десятка физических лиц и компаний из Китая, Ирака, России и Турции, причастных к иранской программе создания баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 юридических и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с Актом о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии", – заявил Помпео.

Глава Госдепа отметил недопустимость поддержки иностранными компаниями и отдельными лицами разработок ракетных технологий в Иране.

Сообщается, что указанные ограничения вводятся на два года.

"Введение санкций согласуется с нашими усилиями, направленными на использование всех доступных мер для предотвращения развития ракетных возможностей Ирана", - подчеркнул госсекретарь США.

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