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Президент Ирана: Обогащаем больше урана, чем до ядерной сделки

Президент Ирана: Обогащаем больше урана, чем до ядерной сделки - Фото
Хассан Рухани (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
16.01.2020, 13:04

Рухани сказал, что Иран продолжает прогессировать

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была достигнута ядерная сделка. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Рухани в телевизионном обращении также отметил, что "сегодня нет никаких ограничений на ядерную энергию", и Иран продолжает прогрессировать в ядерных испытаниях.

  • 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.

Читайте также: Выход США из ядерной сделки с Ираном: мотивы и последствия

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Хассан Рухани Иран ядерная сделка уран
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