Президент Ирана: Обогащаем больше урана, чем до ядерной сделки

Хассан Рухани (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была достигнута ядерная сделка. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Рухани в телевизионном обращении также отметил, что "сегодня нет никаких ограничений на ядерную энергию", и Иран продолжает прогрессировать в ядерных испытаниях.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно" .

из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что . Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.

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